Dušan Lajović kot prvi Srb osvojil Umag Dnevnik Na teniškem turnirju v Umagu je Srb Dušan Lajović v finalu premagal Madžara Attilo Balasza in osvojil jubilejno 30. izvedbo Plave lagune. V tem tednu najmočnejši turnirji v Nemčiji in Švici za moške ter v Latviji in Italiji za ženske.

