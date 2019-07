Da čebelam zagotovijo hrano, jih prevažajo iz kraja v kraj #video SiOL.net Slabo in nestanovitno vreme letos ponovno preglavice povzroča tudi čebelarjem. Že v maju so opozarjali na 30-odstotni izpad medu, a kaže, da bo ta še precej večji, po zadnji oceni celo več kot 60-odstotni. Pašna sezona se sicer konča avgusta, a izpada ne bo več mogoče nadomestiti. Čebelarji težave rešujejo tudi tako, da čebelje družine prevažajo naokoli in lovijo dobro pašo, kot to počne Mitja Šibila iz Haloz.

