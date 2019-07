Poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov RTV Slovenija V sklopu drugega dela nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov se je začel poostren nadzor nad voznik teh vozil, ki ga izvajata agencija za varnost prometa (AVP) in policija, trajal pa bo vse do nedelje.

