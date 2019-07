København sredi julija preplavil božični duh ... in množica Božičkov RTV Slovenija "Božički ne poznamo počitka," pravijo udeleženci svetovnega kongresa, ki so se zbrali v najstarejšem zabaviščnem parku na svetu in poskrbeli, da je dansko prestolnico sredi poletja za hip preplavilo božično vzdušje.

