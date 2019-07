Avtobusi številka 2, 7 in 7L na obvozu Dnevnik Zaradi gradbenih del bo v soboto, 27., in nedeljo, 28. avgusta, za ves promet zaprta severna servisna cesta med Leskoškovo in Šmartinsko cesto, nekateri avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) pa bodo imeli v tem času obvoz.

Sorodno





























































Oglasi