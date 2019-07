Voznik zaspal, v avtu so bili še trije potniki zurnal24.si Če voznik in potniki v tej predelavi passata v golfa ne bi bili pripeti z varnostnimi pasovi, je ne bi odnesli z lažjimi poškodbami. Slika je rezultat »poleta« avta z gorenjske avtoceste z včerajšnjega posnetka,« so objavili kranjski policisti.

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter John Stevens

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Damir Dugonjič

Janez Janša