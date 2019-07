Na Gorenjskem kolesar ponoči trčil v mačka SiOL.net Policisti so ponoči med Šenčurjem in Brnikom obravnavali nenavadno prometno nesrečo. Ob 4.30 je kolesar namreč trčil v mačka. Ob trku je kolesar padel in se poškodoval, prepeljali so ga tudi v zdravstveno ustanovo, so pojasnili na kranjski policijski upravi. Usoda mačka po trku policistom ni znana.

