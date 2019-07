Eksplozija plina, do katere je prišlo danes nekaj pred 5. uro zjutraj, v dvonadstropni stavbi v mestu Portoferraio na otoku Elba je zahtevala smrtno žrtev, še eno osebo pogrešajo. Izpod ruševin so doslej rešili tri ljudi. Tri osebe, ki so jih rešili izpod ruševin, so članice iste družine. Pogrešano osebo, 76-letno soprogo 68-letnega moškega, ki so ga našli mrtvega, iščejo tudi s pomočjo psov. Do pod ...