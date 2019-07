Predvideni izklopi za OE: Maribor mesto z okolico (26.7.2019) Lokalec.si Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo v petek, 26. julija 2019, brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: KUŠERNIK, P. JEZERU: med 8:00 in 14:00 uro. RAZVANJE 5, KROŽNA POT (T-584): med 10:00 in 13:00 uro. KORENA 1, SKS LEVO T-058: med 8:30 in 14:00 uro. LOVRENC 1 VAS, PERNAT-BITNER: med 9:00 in […]

Sorodno



Oglasi Omenjeni Elektro Maribor

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Simon Zajc

Boštjan Poklukar

Aljaž Bedene

Gašper Vinčec

Dragan Živadinov