Nadaljevanje pete sezone serije Fear The Walking Dead se na AMC vrača 12. avgusta, ko se bodo ob 3. uri zjutraj z drugo polovico pete sezone serije »Fear the Walking Dead« na kanal AMC vrnili živi mrtveci. Ponovitev bo predvajana še isti dan ob 22. uri. Izvršni producent serije in vsebinski vodja The Walking Dead Universe Scott M. Gimple pa je naznanil, da bo serija naslednje leto dobila tudi šesto sezono.