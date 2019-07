Slovenski dijaki na matematični olimpijadi osvojili dve srebrni in eno bronasto medaljo Dnevnik V Veliki Britaniji se je končala 60. mednarodna matematična olimpijada, na kateri je sodelovalo tudi šest slovenskih dijakov. Slovenski tekmovalci so osvojilo dve srebrni medalji, eno bronasto medaljo in tri pohvale ter se ekipno uvrstili na 44....

