Sinoči ob 20.03 so v naselju Dolenja Pirošica v občini Brežice zagorele bale sena na gospodarskem objektu. Posredovali so gasilci PGD Pirošica, Cerklje ob Krki, Skopice, Krška vas in Brežice, ki so požar omejili, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Pirošica, Cerklje ob Krki in Krška vas. Gasilci so s pomočjo stroja premetali več bal sena in jih umaknili na prosto, iz hleva, ki je bil v sklopu ...