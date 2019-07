Tri neurja povzročila za najmanj deset milijonov škode #video SiOL.net Na širšem območju Ptuja so tri silovita neurja s točo v manj kot dveh tednih povzročila za več kot deset milijonov škode. Skoraj v celoti je uničen pridelek pšenice in koruze. Češ da se jim zavarovanja zaradi visokih odbitnih franšiz ne izplačajo, so imeli kmetje zavarovanih le tretjino prizadetih površin, zato si tudi s tem ne bodo opomogli. Celotna severovzhodno Slovenija premore le eno letalo z...

