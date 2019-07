Nekdanji ameriški diplomati na Kubi utrpeli posledice na možganih 24ur.com Posnetki možganov okoli 40 ameriških diplomatov, ki so bili na še neznan način poškodovani na Kubi, so razkrili, da se njihovi možgani vidno razlikujejo od posnetkov kontrolnih skupin, so sporočili strokovnjaki. Slikanje z magnetno resonanco potrjuje, da se je "nekaj zgodilo z možgani teh ljudi".

