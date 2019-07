Na Hrvaškem v tednu dni zabodli tri turiste, enega do smrti SiOL.net Hrvaška velja za varno počitniško državo, a so tam v zadnjem tednu zabeležili štiri fizične napade na turiste iz drugih držav. V treh ločenih napadih z noži je bil umorjen fant iz Nemčije, turista iz Avstralije in Francije pa sta bila ranjena. Fizične poškodbe je utrpela tudi turistka iz Rusije. Vsi napadalci so bili hrvaški državljani.

Sorodno



Oglasi