Turistično društvo Višnja Gora je skupaj z drugimi višnjanskimi društvi od petka 26. julija do nedelje 28. julija, pripravilo vrsto rokodelskih, kulturnih, zabavnih in kulinaričnih prireditev. V starem mestnem jedru Višnje Gore, kjer v sožitju bivata polž in kranjska čebela, bodo potekale pod okriljem tradicionalnega, že 22. Aninega sejma. Obiskovalci sejma se bodo lahko tudi preizkusili na polžjih dirkah, otroci pa bodo lahko izvedli dosojeno kazen za »grešnega kozla«.