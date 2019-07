Ustavni sodniki pokazali rdeči karton pri uporabi lažne bazne postaje za telefonsko prisluškovanje Radio Ognjišče

Poslanci vladajoče koalicije so pred časom sprejeli spremembe zakona o kazenskem postopku. Nekateri spremenjeni členi urejajo tako imenovane prikrite preiskovalne ukrepe. Ti omogočajo zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov iz zasebnega življenja posameznikov. Ker so nekateri deli zakona sporni, se po odločitvi ustavnega sodišča do nadaljnjega ne smejo uporabljati. Poslancem SDS Dejan K...

Sorodno





















Oglasi Omenjeni SDS

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dragan Tošić

Miro Cerar

Darko Milanič

Zdravko Počivalšek