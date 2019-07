Messi, le kaj ti je bilo tega treba??! Dolg jezik in komentiranje sojenja pripomogla k novemu udarcu Demokracija Dogodki na nedavno končanem južnoameriškem nogometnem prvenstvu še vedno razvnemajo strasti. Argentinci se ne morejo sprijazniti s polfinalnim porazom proti večnim tekmecem Brazilcem, posledice njihove jeze pa so zdaj tudi suspenz predsednika zveze Claudia Tapie in denarna kazen za prvega zvezdnika Lionela Messija.

