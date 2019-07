Dostop do letališča urejen, vprašanje služnosti še vedno odprto Lokalec.si Medtem ko so na državni družbi DRI zagotovili, da je dostop do mariborskega letališča nemoten in lahko letališče tudi nemoteno obratuje, ob tem še vedno ostaja odprto vprašanje služnosti, o čemer smo že pisali TUKAJ. Kljub temu, da pred parkirišči ob vhodu na potniški terminal še stojita dve tabli z oznako Zasebna lastnina, pa vozila […]

