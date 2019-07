Rekordni zaseg delov 300 slonov in 2000 luskavcev Dnevnik V Singapurju so pred dnevi zasegli rekordnih 8,8 tone slonovine in 11,9 tone lusk ogroženih luskavcev v vrednosti 43 milijonov evrov.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dragan Tošić

Miro Cerar

Darko Milanič

Zdravko Počivalšek