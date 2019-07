Na Ofemu rokometaši izpadli iz boja za odličja, judoistka Štermanova sedma Sportal Na olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v azerbajdžanskem Bakuju so nastopili slovenski atleti, plavalci, telovadke, judoisti in rokometaši. Slednji so izgubili tekmo s Francijo in izpadli iz boja za odličja. Najboljšo uvrstitev, 7. mesto, je dosegla judoistka Diana Šterman, v finalu pa je 8. mesto osvojila plavalka Sara Mihalič.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dragan Tošić

Miro Cerar

Darko Milanič

Zdravko Počivalšek