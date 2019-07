Grozljiv posnetek samomorilskega napadalca na hrvaške specialce v Afganistanu: En vojak ubit, dva pa topnews.si To je fotografije vozila, v katerem so bili hrvaški vojaki, ki ga je napadel samomorilski napadalec. Po podatkih, ki jih je objavil MORH, se je samomorilski napadalec z motornim kolesom zaletel v vozilo hrvaške vojske. Trije vojaki so bili hudo poškodovani, eden od njih pa je kasneje umrl zaradi poškodb. Gre za J.B. (27), specialca, […]

