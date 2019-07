Huda nesreča pri Domžalah: trčila motorist in traktor Slovenske novice DOMŽALE – V sredo je okoli 18.40 v Selu pri Ihanu prišlo do trka motorista in traktorja. Motorist je padel po cestišču

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Sergej Racman

Rok Kronaveter

Marjan Šarec

Darko Milanič

Aleš Šabeder