Guverner odstopil, ker je žalil volivce, ženske, homoseksualce in žrtve orkana 24ur.com Guverner Portorika Ricardo Rossello je v sredo zvečer po lokalnem času napovedal svoj odstop. To je storil po dvotedenskih množičnih protestih, ki jih je sprožila objava prepisa guvernerjevih spletnih klepetov z enajstimi sodelavci, v katerih so žalili volivce, ženske, homoseksualce, pa tudi žrtve orkana Maria leta 2017.

