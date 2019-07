Stari so od osem do 13 let, v kuhinji pa se znajdejo bolje od marsikaterega poklicnega kuharja. To so mali junaki oddaje Mladi kuharski mojster, ki jo lahko na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 17. uri. Že danes bo premierno na sporedu prvi del najnovejše, 7. sezone oddaje.