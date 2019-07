Italijan zapravil nemogoče in postal spletna uspešnica #video Sportal Mednarodni pokal prvakov je že v polnem razmahu. V zanimivem sredinem italijanskem derbiju v Nanjingu je Juventus po enajstmetrovkah premagal Inter, Benfica pa je v noči na četrtek v New Yorku v dramatičnem srečanju ugnala Fiorentino. Dvoboj je zaznamovala tudi zgrešena priložnost Marca Benassija, ki je hitro postala spletna uspešnica.

