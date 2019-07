Državno sekretarko Olgo Belec ovadili zaradi suma goljufije in kršenja delavskih pravic 24ur.com Lastnica in direktorica družbe Hotel Diana Jasna Klepec je vložila kazensko ovadbo zoper prejšnjo lastnico Olgo Belec, zdaj državno sekretarko v uradu za Slovence v zamejstvu. Belčevo so policiji prijavili zaradi suma goljufije in kršenja temeljnih pravic delavcev, v ovadbi pa ji očitajo še druge nepravilnosti.

