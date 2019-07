Kekova četa poskočila, Brazilci tik za petami Belgijcem SiOL.net Po koncu celinskih prvenstev Afrike, Južne Amerike in Severne Amerike ter Karibov se je na nogometni svetovni lestvici zgodilo kar nekaj sprememb. Na vrhu sicer za pičlih 20 točk ostajajo Belgijci, novi južnoameriški prvaki Brazilci so zdaj drugi, svetovni prvaki Francozi pa tretji. Slovenci so napredovali za dve mesti in so 63. reprezentanca sveta.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Sergej Racman

Marjan Šarec

Darko Milanič

Alenka Bratušek

Tim Gajser