Prijeli poljskega roparja slovenskih turistov 24ur.com Hrvaški kriminalisti so na območju Umaga prijeli 51-letnega poljskega državljana, ki ga sumijo enajstih kaznivih dejanj tatvine. Slovenskim državljanom naj bi ukradel dva avtomobila, štiri kolesa, denarnice, ure, mobitele, prenosnike, fotoaparate in nahrbtnik. Policisti so avtomobila našli in ju vrnili lastnikoma.

