Občan napadel delavce in s steklom porezal policistko 24ur.com Nekaj minut pred sedmo uro zjutraj je moški napadel delavce, ki so polagali optični kabel v Novem Polju v Ljubljani. Ko so na kraj dogodka prispeli policisti, se je lotil še njih, pri tem pa s kosom stekla po nogi poškodoval policistko.

