Iz postkolonialne Afrike pred Pritličje: nastop dvojca Faka RTV Slovenija Hibridna praksa ter zahtevna in prevprašujoča vsebina je južnoafriški dvojec Faka pripeljala do nastopov na mednarodni sceni in tako bosta Fela Gucci in Desire Marea drevi nastopila tudi pred lokalom Pritličje v središču Ljubljane.

Sorodno



Oglasi