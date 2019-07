Pred obalo Libije v brodolomu domnevno utonilo 150 migrantov Dnevnik Pred obalo Libije po brodolomu danes pogrešajo do 150 migrantov, ki so najverjetneje utonili, so sporočili iz Mednarodne organizacije za migracije (IOM). Rešili so 145 migrantov, ki so na poti nazaj v Libijo. Po podatkih Visokega komisariata ZN za...

