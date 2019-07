Bratuškova: Ne morem si predstavljati, da bi preprečili dostop do državne infrastrukture 24ur.com Mariborsko letališče je obiskala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek in potrdila, da je služnost urejena. "Žal mi je, da je od velikopoteznih načrtov in sanjskih obljub kitajskega najemnika ostalo tako rekoč nič," je poudarila. Služnost zemljišč, na katerih je lastnik postavil table s prepovedjo dostopa, pa je po njenih besedah vpisana za 30 let.

Sorodno



















Oglasi