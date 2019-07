Olimpija z ugodnim izidom iz Turčije, Domžale doma do remija SiOL.net V 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa slovenske barve zastopajo igralci Olimpije in Domžal. Zmaji so gostovali v Turčiji in si pred povratno tekmo priigrali ugoden rezultat (2:2), rumeni pa so se z enakim izidom na domačih tleh razšli s švedsko ekipo Malmö. Nastopili so še številni klubi s slovenskimi legionarji.

