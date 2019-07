Poskus samomora ali napad? Pedofila in velikega Clintonovega prijatelja Jeffreyja Epsteina v priporn Nova24TV Zloglasni finančnik in velik donator demokratske stranke ter dober prijatelj Billa Clintona Jeffrey Epstein, ki se spopada z obtožbami o spolnih zlorabah mladoletnic, je bil po poročanju medijev v priporniški celici najden poškodovan in v polzavestnem stanju. Za zdaj še ni jasno, ali ga je nekdo napadel ali pa je pod težo obtožb skušal storiti […]

