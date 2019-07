Poljak v Istro prišel na tatinski pohod, med žrtvami tudi Slovenci Primorske novice V Umagu in okolici so se v zadnjih dneh vrstile številne kraje, med žrtvami so se znašli številni Slovenci, ki so tam preživljali dopust. Kmalu se je izkazalo, da so bili žrtve 51-letnega Poljaka, ki je v hrvaško Istro, tako kot oni, prišel na počitnice. A je prav vsako noč vlamljal v počitniške hiše ali apartmaje.

