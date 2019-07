Rožman: Švedi so lahko zadovoljni z remijem, ne mi 24ur.com Čeprav so dvakrat vodili in bili skozi celo tekmo celo boljši nasprotnik, so se domžalski nogometaši na prvi tekmi drugega predkroga kvalifikacij za preboj v Ligo Evropa morali zadovoljiti z remijem proti švedskemu Malmöju (2:2): So pa dokazali, da se s Skandinavci lahko najmanj enakovredno kosajo, kar je dober obet pred povratno tekmo na Švedskem, kjer rumeni nikakor niso brez možnosti.

Oglasi Omenjeni Švedska Najbolj brano Osebe dneva Alenka Bratušek

Marjan Šarec

Sergej Racman

Janja Garnbret

Zdravko Počivalšek