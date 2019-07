Severna Koreja: Novi preizkusi orožja so opozorilo za Južno Korejo SiOL.net Severna Koreja je sporočila, da so njeni najnovejši preizkusi orožja opozorilo za Južno Korejo. Severnokorejski državni mediji danes poročajo, da je država v četrtek v prisotnosti severnokorejskega voditelja Kim Džong Una preizkusila nov tip taktično vodenega orožja kot odziv na uvajanje sodobnejšega orožja v Južni Koreji in njene vojaške vaje z ZDA.

