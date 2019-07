V Termitu prepričani, da so žrtev medijske gonje Svet 24 Družba Termit ocenjuje, da je Arsovo poročilo, ki je bilo podlaga za inšpekcijsko prepoved sprejema in predelave odpadkov, nestrokovno. "Računamo, da so naši argumenti dovolj močni, da bo Arso spoznal svojo zmoto," je dejal direktor Anton Serianz.





Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Koren

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Luka Dončić

Rudolf Leban