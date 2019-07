Popoldne in zvečer možna neurja z nalivi, sunki vetra in točo Svet 24 Po podatkih Agencije RS za okolje bodo danes popoldne in zvečer ob nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo.





