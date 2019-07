Olimpija naredila korak proti naslednjemu krogu: 'Izid je ugoden in tudi nevaren' 24ur.com Nogometaši ljubljanske Olimpije so v Turčiji proti favorizirani ekipi Malatyaspor iztržili dobro izhodišče za povratno tekmo (2:2). V Malatyi so se pokazali kot enakovreden tekmec domači ekipi, tako da so naredili vsaj majhen korak k napredovanju v 3. krog, kjer jih čaka boljši iz dvoboja med ekipama Connah's Quay Nomads iz Walesa in beograjskim Partizanom. Prvo tekmo so z 1:0 dobili Srbi.

