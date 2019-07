Zapustil Muro in odšel v Belgijo Sportal Nogometaši Mure so po Roku Sirku izgubili še enega pomembnega igralca, ki jim je v prejšnji sezoni pomagal do visokega četrtega mesta. Fazanerijo zapušča Nik Lorbek. Nekdanji up Maribor je podpisal triletno pogodbo z belgijskim drugoligašem Union St. Gilloise, ki ga je v prejšnji sezoni vodil Luka Elsner.

