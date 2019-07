Preoblečeni v policiste ukradli 700 kilogramov zlata 24ur.com Tolpi kriminalcev, ki so se v policijskih uniformah izdajali za policiste, je uspelo z letališča Sao Paulo v Braziliji odnesti več kot 700 kilogramov zlata, vrednega okoli 29 milijonov evrov. Akcija je bila filmska: izjemno hitra, stekla je brez streljanja. Roparji so se do informacij o zlatu dokopali s pomočjo talcev.

