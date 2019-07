Irska: Johnson Veliko Britanijo pelje proti trku z Irsko in EU 24ur.com Irski zunanji minister je nedavne izjave britanskega premierja Borisa Johnsona o brexitu označil za "zelo nekoristne" in ga obtožil, da Veliko Britanijo pelje proti trku z Irsko in Evropsko Unijo. Spomnimo, da Johnson obljublja, da bo Združeno kraljestvo popeljal iz EU do 31. oktobra z dogovorom ali brez.

Sorodno





































Oglasi