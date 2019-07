Mladi slovenski spustaši na SP osvojili devet kolajn Sportal V Banjaluki so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane podelili prve komplete kolajn. Na sporedu so bili posamični finali in ekipne preizkušnje v sprintu na divjih vodah, slovenska ekipa pa je osvojila devet kolajn.

