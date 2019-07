V BiH odkrili ogromen podzemni laboratorij za predelavo marihuane 24ur.com Posebna enota bosanske policije je v bližini kraja Srbac odkrila ogromen skrit podzemni laboratorij za predelavo marihuane. Šlo naj bi za največji tovrstni laboratorij, ki so ga kdajkoli odkrili v BiH. Policija je pri tem zasegla tudi več kot 100 kilogramov droge in več kosov strelnega orožja.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Rok Kronaveter

Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Bržan