Primorci v boj za ekipno evropsko prvenstvo Primorske novice Danes in jutri s pričetkom ob 15.45 bo na stadionu Kladivar v Celju absolutno člansko atletsko državno prvenstvo in obenem zadnji miting mednarodne lige AZS. Tekmovalo bo tudi 22 Primorcev. Najboljši so bodo potegovali za nastop na ekipnem evropskem prvenstvu.

Oglasi