Za crknit: v avtu v Zagrebu namerili smrtonosnih 74 stopinj Celzija Reporter Hrvaški avto klub Maksimir je v avtomobilu, parkiranemu v Zagrebu, v četrtek izmeril kar 74 stopinj Celzija. Voznike so zato pozvali, naj pazijo, kaj sredi vročih poletnih dni puščajo v svojih jeklenih konjičkih, in poskrbijo za čistočo v njih in na njih,

