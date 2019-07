Brezvestnež je v Mariboru v avtu na soncu pustil psa Reporter Mariborski policisti so bili včeraj okoli 12.30 obveščeni, da je na enem izmed parkirišč v okolici Maribora na soncu parkirano tovorno vozilo, v katerem naj bi se že dve uri nahajal pes. Ker so bila na vozilu vrata odklenjena, so navzoči psa spustili na p

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Janez Janša

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Ivan Zidar