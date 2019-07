'Kot Frankenstein': ženska glava prišita na moško telo, vedra polna glav 24ur.com V ameriški zvezni državi Arizona, v mestu Phoenix, so agenti FBI v centru za darovanje delov človeških teles Biological Resource Centre odkrili vedra, polna glav, rok, nog in moških spolnih organov. Poleg tega pa še dele različnih človeških teles, ki so prišiti skupaj.

